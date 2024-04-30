أمير جازان يدشن مشروع النقل العام بالحافلات في المنطقة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وأمين المنطقة المهندس يحيى بن جابر الغزواني، في مقر الإمارة اليوم ، مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان “جيزان، وصبيا، وأبو عريش”، وذلك ضمن مراحل الإطلاق لمشاريع النقل العام بالحافلات في عدد من مدن ومناطق المملكة .

وأوضح سموه , أن المشروع يأتي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتوفير وتأمين خدمات النقل العام التي تسهم في تحسين وتطوير خدمات النقل بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة جازان ، التي تعد مقصداً سياحياً للكثير من الزوار من داخل وخارج المملكة، بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، من خلال تحسين جودة الحياة ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة وفتح قنوات استثمارية جديدة” ، مشيداً بالجهود المبذولة من الهيئة العامة للنقل وكافة الجهات ذات العلاقة بما يحقق التكامل لتنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والحيوية المهمة .

من جانبه، أكد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف , أهمية المشروع الذي يأتي بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ويهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، وتسهيل حركة التنقل داخل المنطقة، بالإضافة للمساهمة في الحد من التلوث البيئي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى التزام وحرص الهيئة العامة للنقل بتطوير قطاع النقل العام في المملكة وفق أعلى المعايير والنماذج العالمية.

وبين أن المشروع يتكون من (9) مسارات، و (47) حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، ويتضمن (84) نقطة توقف، وذلك في حاضرة جازان في كلٍ من (جيزان، وصبيا، وأبو عريش) بما يخدم المستفيدين من سكان المنطقة وزائريها، وعلى مدار 18 ساعة يومياً.

بدوره، أفاد المهندس يحيى الغزواني أن المشروع سيضيف بعدا استراتيجيا ونوعيا للمنطقة وللمستفيدين من السكان والزائرين، لما يتضمنه من مميزات ومواصفات حديثة ومتطورة ستثري تجربة المستخدم، وستغطي مسارات المشروع أكثر من 360 كيلو متراً، تنطلق من جازان لتمر بحاضرة جازان (جيزان، صبيا، أبو عريش)، مؤكدًا توفير طرق متنوعة لدفع تكاليف الإركاب، وذلك عن طريق تطبيق للهواتف الذكية المحمولة معدا خصيصاً للمشروع، يتيح بواسطته للمستفيد حجز التذاكر ومعرفة مسارات الحافلات وكذلك معرفة أقرب حافلة لموقع المستفيد، أو عبر البطاقة المسبقة الدفع.

وأكد مراعاة المشروع لاحتياجات ومتطلبات الوصول الشامل “لذوي الإعاقة”، كما تمتلك الحافلات ضواغط إلكترونية عند جميع الأبواب لتنبيه السائق عند النزول، وتم كذلك تزويد الحافلات بالكاميرات الداخلية والخارجية لملاحظة حركة الركاب بالداخل وحركة المرور والمشاة بمحيط الحافلة ومراعاة للسلامة.