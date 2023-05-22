أمير جازان يدشّن الحملة التعريفية بإدارة البيانات ويطلع على تقرير الأمن السيبراني

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , بمكتبه اليوم، الحملة التعريفية التوعوية بأهمية البيانات وحمايتها لجميع موظفي منسوبي الإمارة، بحضور مدير الشؤون الإدارية والمالية نزال العتيبي.

واستمع سموه، خلال التدشين لشرح عن الخطة الإستراتيجية لحوكمة البيانات للعمل على وثيقة السياسات والقواعد الإسترشادية والضوابط الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية ومكتب إدارة البيانات بوزارة الداخلية لضمان تطوير واستدامة الخدمات سعياً إلى تحقيق بيئة بيانات وطنية آمنة وموثوقة بالامارة.

واطلع سمو أمير المنطقة على مهام ودور مكتب إدارة البيانات وأهدافها وسياساتها لتحقيق للالتزام بالضوابط والسياسات التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تسلم سموه، تقريراً عن مستوى تطبيق الإمارة لضوابط الأمن السيبراني وخطط تطبيق الضوابط والإجراءات المتعبة لرفع مستوى الالتزام لضوابط الأمن السيبراني وفقاً للمعايير المطلوبة والمعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حيث حصلت إمارة المنطقة على المركز الأول للسنة الثانية على التوالي بين إمارات المناطق من حيث نسبة الالتزام وتطبيق متطلبات وضوابط الأمن السيبراني، مطلعاً على مخرجات مشاريع إدارة الأمن السيبراني المتعلقة بحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات والأنظمة الإلكترونية بالإمارة وخدماتها.

وفي ختام التدشين كرم سموه عدداً من منسوبي الشؤون الإدارية والمالية والأمن السيبراني وتقنية المعلومات.