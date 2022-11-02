أمير جازان يدشِّن البرنامجَ التوعوي لأهالي محمية جزر فرسان غداً

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يرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غداً، حفلَ تدشين البرنامج التوعوي لأهالي محمية جزر فرسان تحت شعار ” فرسان .. الطبيعة والإنسان ” والمعرض المصاحب الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي.

وأوضحت مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية البندري الوتيد، أن البرنامج يأتي بناء على دعوة اليونسكو بالاحتفال بتسجيل أول محمية سعودية في برنامج ” الإنسان والمحيط ” وهي محمية فرسان التي تمثل نموذجاً رائعاً للتعايش بين الإنسان والبيئة والتفاعل المثمر بينهما، مشيرةً إلى أنه سوف يتم الاحتفاء بأهالي الجزر بصفتهم الأساس في هذه المحمية.

وبيَّنت البندري أن المعرض المصاحب يجمع تحت سقفه ٢٠ جهة مشاركة، لها علاقة بملف تسجيل المحمية؛ وذلك من أجل إقامة مهرجان متكامل للإنسان الفرساني وإشعاره بمدى أهمية البيئة التي يعيش فيها.

وذكرت أن البرنامج يتضمَّن تنظيم فعالية هايكنق شاطئ الغدير داخل مركز المحمية وغابة القندل، وخيمة مخصصة للأسر المنتجة لعرض منتوجاتهم، وفعاليات تراثية وشعبية تقيمها هيئة التراث، إضافة إلى محاضرات وورش خاصة باليونسكو.