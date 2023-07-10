أمير جازان يرأس ‏اجتماع لجنة حوكمة البيانات

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، اجتماع لجنة حوكمة البيانات وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

واستمع سموه في مستهل الاجتماع لشرح من مدير مكتب إدارة البيانات بالإمارة المهندس عبدالمجيد بن حسين خرمي عن مهام ودور لجنة حوكمة البيانات لإستراتيجيات وسياسات الحوكمة التي تنطلق من رؤية المملكة المستقبلية لتطوير كفاءة الأداء وتنميتها بما يتواءم مع دور وزارة الداخلية ويحقق الريادة على المستوى المحلي والإقليمي في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات واستعراض السبل ذات العلاقة بحوكمة البيانات وتطوير الإستراتيجيات والتشريعات والسياسات والضوابط اللازمة ودعم تطبيقها ومراقبتها وضمان الامتثال لها، ورفع مؤشر مستوى جودة البيانات لجعلها مناسبة بناءً على متطلبات مستهلكي البيانات.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي ومدير الشؤون الإدارية والمالية نزال بن عبدالله العتيبي.