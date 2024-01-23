أمير جازان يرعى افتتاح فعاليات “مهرجان عسل جازان” التاسع

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بعد غدٍ ، حفل افتتاح “مهرجان عسل جازان” في نسخته التاسعة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بساحة المركز الحضاري في محافظة العيدابي، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان شتاء جازان 2024.

وأفاد مدير فرع البيئة بالمنطقة محمد بن علي آل عطيف، أن المهرجان يسعى للتعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها إنتاج العسل ودعم مربي النحل ومنتجي العسل وتطوير مهاراتهم وتوفير أحدث التقنيات في تربية النحل وتطوير الصناعات التحويلية من هذا المنتج المهم، والاطلاع على أحدث الابتكارات والإبداعات والتقنيات الحديثة للنحالين ومشاركة الخبراء المحليين والدوليين في مجال تربية النحل وإنتاج العسل ، وتسويق أعسال النحالين ومنتجات النحل المختلفة، إضافة إلى أن المهرجان أصبح أحد أهم الفعاليات التي يحرص على تنفيذها سنوياً فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان التي تُعد محمية طبيعية للنحل البلدي.

وأشار آل عطيف إلى أن النسخة التاسعة من المهرجان تقام على مدى ( ١٠ ) أيام بمشاركة أكثر من ( ٨٠ ) نحالاً من المنطقة وخارجها ومشاركة الجهات ذات العلاقة والمراكز البحثية، ويحظى بدعم سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.