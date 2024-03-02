أمير جازان يرعى حفل مهرجان الصقور الأول بالمنطقة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، حفل مهرجان الصقور بالمنطقة فئة ” حر شاهين ، فرخ قرناس” الذي نفذه نادي الصقور بالتعاون إمارة المنطقة وأمانة جازان في نسخته الأولى ، ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان ٢٤ ” جازان أجمل وأدفأ” ، وذلك بمقر مهرجان الصقور شمال مدينة جيزان.

ونوه سمو أمير جازان بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا الموروث الوطني العريق، والحفاظ على التقاليد المرتبطة بثقافة الصيد بالصقور، مؤكدا حرص إمارة المنطقة على تنفيذ مثل الأنشطة والفعاليات التي تحافظ على هواية الصيد بالصقور، وإحياء الهوايات المرتبطة بالموروث الثقافي للمملكة ورعايتها.

وشدد سموه على أهمية المهرجان في تعزيز هوية الصيد بالصقور وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور وتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم بالصقارة ، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم.

وكرم سمو أمير المنطقة في ختام الفعالية الفائزين في المهرجان الذي اشتمل على 6 أشواط رئيسية إضافة للأطفال الفائزين بالشوط الخاص بصقاري المستقبل.

حضر الحفل وتكريم الفائزين وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور عيسى بن يحيى البناوي ، ووكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية محمد بن هادي الشمراني ، وأمين منطقة جازان المشرف العام على مهرجان جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني.