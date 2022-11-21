أمير جازان يرعى مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين سجون جازان وجمعية “صواب”

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية السجون بالمنطقة، وجمعية صواب لتأهيل وتوعية ورعاية المتعافين من المخدرات.

وأكّد سموه أهمية الاتفاقية والشراكة التي وقعها مدير السجون بالمنطقة اللواء الدكتور شائع بن سعد القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية صواب لتأهيل وتوعية ورعاية المتعافين من المخدرات الدكتور سطام بن أحمد جده، في رفع مستوى الوعي وتعزيز روح المسؤولية الوطنية والاهتمام بكل ما من شأنه خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من برامج تأهيلية للمتعافين من المخدرات وإصلاح النزلاء أثناء فترة تنفيذ العقوبة بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.

وحث سموه على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أفضل الخدمات للنزلاء، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية التي تستهدف تأهيل 1000 نزيل من نزلاء سجون جازان المتعافين من الإدمان وذلك على مرحلتين بواقع 500 نزيل في كل مرحلة، إضافة الى تطوير وتنفيذ اعمال مشتركة في مجال التأهيل والبرامج المقدمة للنزلاء.