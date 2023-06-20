أمير جازان يرعى مراسم توقيع اتفاقية لدعم البرامج التأهيلية والإصلاحية بسجون المنطقة

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رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم ، مراسم توقيع اتفافية بين مديرية السجون بالمنطقة وجمعية الأزمات النفسية والاجتماعية، لتقديم الدعم للبرامج التأهيلية والإصلاحية المقدمة للنزلاء والنزيلات، ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية والنفسية لهم، وإعادتهم أعضاء نافعين لمجتمعهم بعد تأهيلهم، وذلك سعياً لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030م.

وأشاد سموه بالرعاية التي توليها القيادة الحكيمة – أيدها الله – لجميع مرافق الدولة ومن بينها السجون التي تحظى بمتابعة من سمو وزير الداخلية ، للارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء والنزيلات لإيجاد بيئة إصلاحية وإدارية وأمنية قادرة على تحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية ، مؤكداً الحاجة إلى تحقيق مزيد من تظافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لتحقيق التكامل ورفع مستوى الجودة في الخدمات كافة.

وقع الاتفاقية من جانب مديرية السجون مديرها اللواء الدكتور شائع بن سعد القحطاني، ومن الجمعية رئيسها الدكتور طاهر بن محمد عريشي.