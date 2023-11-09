أمير جازان يزور عدداً من مشايخ محافظة ضمد ومركز الشقيري

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زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم، عددًا من مشايخ محافظة ضمد ومركز الشقيري، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي قام بها سموه لمحافظة ضمد، ومركز الشقيري، والتي تأتي في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة.

وشملت الزيارة شيخ شمل قبائل عبس الشيخ محمد بن علي العبسي بقرية المشوف، وشيخ شمل الشقيري الشيخ علي بن أحمد أبو طالب، وشيخ شمل ضمد الشيخ علي بن خليل أبو دية، وقاضي التمييز سابقاً الشيخ أحمد بن بشير معافا، ورئيس محكمة الاستئناف الشيخ خالد بن أحمد بشير، والشيخ حجاب بن يحيى الحازمي.

وبحث سمو أمير المنطقة مع المشايخ، احتياجات الأحياء والقرى التي شملتها الزيارات من الخدمات والمشروعات التنموية التي يحتاج إليها المواطن، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تلمس احتياجات المواطن والالتقاء بالمشايخ والأهالي والعمل على توفير تلك الخدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لها من قبل مختلف الجهات الخدمية بالمنطقة.

وأعرب المشايخ عن سعادتهم بالزيارة التي تأتي تجسيداً لمدى التلاحم والترابط بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن.

حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ ضمد الدكتور خفير بن زارع العمري، ورئيس مركز الشقيري مصطفى قحل.