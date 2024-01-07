أمير جازان يزور عددًا من مشايخ محافظة بيش ومركز الخلاوية والنجوع

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زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مساء اليوم، عددًا من مشايخ محافظة بيش، شملت مركزي مسلية والخلاوية والنجوع, وذلك في إطار جولات سموه لمختلف محافظات المنطقة.

وشملت زيارة سموه, شيخ شمل قبائل بيش الشيخ حسن بن جابر عكفي، وشيخ شمل قبائل قرى السلامة العليا الشيخ محمد بن حسين شماخي، وشيخ شمل قبائل السادة والخلاوية الشيخ عرار بن حمد أبو الراس.

وبحث سمو أمير المنطقة مع المشايخ، احتياجات الأحياء والقرى التي شملتها الزيارات من الخدمات والمشروعات التنموية التي يحتاج إليها المواطن، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطن والالتقاء بالمشايخ والأهالي والعمل على توفيرها وفق الخطط والبرامج المعدة لها من قبل مختلف الجهات الخدمية بالمنطقة.

فيما أعرب المشايخ عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تأتي تجسيدًا لمدى التلاحم والترابط بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن.

رافق سموه في الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان المهندس يحي بن جابر الغزواني، وعدد من المسؤولين.