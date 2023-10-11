أمير جازان يستقبل العدّاء السعودي يوسف مسرحي

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ملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بمكتبه في الإمارة اليوم، العدّاء السعودي يوسف مسرحي، بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 400م، ضمن بطولة دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية.

وهنأ سموه العدّاء المسرحي بهذه المناسبة التي تمثل الميدالية الذهبية الأولى للسعودية في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، مشيداً بما يشهده القطاع الرياضي من تطور كبير وتنظيم أسهم في تحقيق التميز في الرياضات السعودية إقليميًّا وعالميًّا.

من جانبه قدم العدّاء المسرحي شكره وامتنانه لسمو أمير جازان لاستقباله ودعمه وتشجيعه للرياضة والرياضيين في المنطقة، مما أسهم في وصول الكثير من لاعبي جازان للمنافسات الدولية وتحقيق المراكز المتقدمة، في ظل دعم واهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -.