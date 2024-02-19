أمير جازان يستقبل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، مكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم, يرافقه الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين الفاضلي.

واطّلع سموه على أبرز المنجزات التي حققتها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والدور التكاملي للمشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المنطقة، إضافة إلى دور أكاديمية المدينة في الخطط التدريبية المستقبلية لتدريب وتأهيل أبناء المنطقة لسوق العمل وعدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الهيئة ومدينة جازان للصناعات الأساسية وما تقدمانه من خدمات لأبناء وبنات المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان المكلف الدكتور عيسى بن يحيى البناوي ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن هادي الشمراني ، وأمين عام مجلس المنطقة الدكتورة أشواق بكري.