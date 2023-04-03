أمير جازان يستقبل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المكلف الدكتور حسين بن يحيى فاضلي.

واطّلع سموه خلال اللقاء، على المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية للعام 2023م ، ومخرجات ملتقى “سدُم” للمشاريع الرأسمالية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الذي نظمته الهيئة مؤخراً في مدينة جيزان، وحضره أكثر من 500 من رواد المشاريع والمقاولين.

ونوه سمو أمير جازان بجهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لدعم اقتصاد وتنمية المنطقة من خلال المشاريع النوعية، مشدداً على أهمية تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية في المنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة للقطاعين الصناعي والاقتصادي.