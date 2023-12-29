أمير جازان يشرّف الحفل الخطابي لمهرجان “عذق” بمحافظة ضمد

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شرَّف صاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السموِ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، مساء أمس الخميس، حفل أهالي محافظة ضمد بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموُّه للمحافظة وافتتاح مهرجان “عذق” الرابع للذرة الرفيعة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالشراكة مع محافظة وبلدية ضمد وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، وذلك بالحديقة العامة بالمحافظة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ ضمد الدكتور خفير بن زارع العمري كلمة أوضح فيها أن مهرجان “عذق” يأتي في نسخته الرابعة كأحد المهرجانات السياحية والاقتصادية والزراعية بالمنطقة، مبرزاً جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهالي في إنجاح المهرجان.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد علي آل عطيف حرص الوزارة على إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية المتخصصة مع الجهة المعنية بتنمية الجانب الزراعي ودور تلك الجمعيات المعنية بالزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي للوصول إلى مستوى يتم من خلاله إيجاد خط إنتاج زراعي وتطوير أساليب التسويق لمعرفة كمية المحصول في المحافظة وتنوعه لزيادة المساحات الزراعية ومنها تغذية السوق في المنطقة والمملكة وزيادة الغطاء النباتي للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠م ، ومبادرة السعودية الخضراء وتحسين جودة الحياة وجودة المنتج الزراعي لدخوله السوق كمنتج بمواصفات عالية الجودة والتركيز على الميز النسبية في المنطقة، كمنتج السمسم والذرة الرفيعة والدخن وغيرها، مشيراً إلى أن المهرجان يواكب السنة الدولية للدخن لعام ٢٠٢٣, والعمل على إنتاج زيت السمسم كمستهدف ضمن خطة التنمية في محافظة ضمد خلال الفترة القادمة.

ولفت المهندس آل عطيف إلى المساحة المزروعة من المحاصيل الزراعية بالمنطقة تجاوزت ٦٠٠٠٠ هكتار بكميات إنتاجية بلغت أكثر من ٥٥٠٠٠ طن من المحاصيل الزراعية على مستوى منطقة جازان ، مشيداً بدور الوزارة من ناحية الدعم الخاص للمزارعين والأسر المنتجة من خلال برامج (التنمية الريفية) الذي شمل الدعم (6045) مستفيداً ( 3488 مزارعاً + 2638 أسرة ريفية منتجة ) منهم (2301) من الرجال و (3744) مستفيدة من النساء وبلغ إجمالي عدد الأصول (2,494,746) مليون شتلة زراعية لمنطقة جازان، وبلغ إجمالي الصناديق المدعومة ( 14,997) منهم ( 113) من الرجال و ( 107 ) مستفيدات من النساء وبلغ إجمالي الإنتاج (6,522,194 كجم ) من الإنتاج الزراعي في الأسواق السعودية الموجهة لفئة المزارعين.

وتضمن الحفل قصيدة شعرية، وكلمة المزارعين ألقاها نيابة عنهم المزارع حسن بن محمد حبيبي، وعرضاً مرئياً عن المشروعات التنموية بضمد، وأوبريت بعنوان “عذق الرابع” ، فيما كرّم سمو أمير منطقة جازان الرعاة والداعمين والمنظمين للمهرجان، كما شهدت فعاليات المهرجان إقامة ورش عمل إرشادية للمزارعين، وتم تبادل الخبرات بين الحاضرين والمرشدين الزراعين المتخصصين في ذلك الشأن.

حضر الحفل معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصَّقر، وأمين منطقة جازان المهندس يحيى الغواني، ورئيس بلدية ضمد المهندس عبدالمجيد مذكور، وعدد من المسؤولين.