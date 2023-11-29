أمير جازان يشهد توقيع اتفاقية بين “البيئة” وأمانة المنطقة لاستثمار وتطوير المرافئ والمناطق المحيطة بها

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي, توقيع وزارة “البيئة”، مذكرة تعاون مع أمانة المنطقة؛ لتعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين؛ لاستثمار وتطوير المرافئ والمناطق المحيطة بها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح بالمملكة.

وجاء توقيع المذكرة على هامش منتدى جازان للاستثمار 2023م الذي افتتحه سمو أمير المنطقة اليوم, بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين، ورجال وسيدات الأعمال، حيث مثلها عن الوزارة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندس خالد العريفي، ومن الأمانة أمين منطقة جازان المهندس يحي الغزاوني.

وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين انطلاقًا من أهمية تعزيز أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاعات الحكومية لما يخدم الوطن؛ لتعظيم الفائدة من أصول الدولة من خلال تطوير نموذج تشغيلي واستثماري يساهم في تطوير المرافئ والمناطق المحيطة بها.

وبحسب المذكرة، فقد حدد الطرفان عددًا من مجالات التعاون المشتركة، تضمنت تطوير المرافق الداخلية وإعادة توزيع واستخدام الفراغات في موقع المرفأ بما يتناسب مع مستهدفات الوزارة، بالإضافة إلى تحديد المواقع والمساحات المتاحة لتنفيذ وتطوير المرافق الخارجية للمرفأ والأراضي المحيطة والنطاق العام للنشاط الاستثماري، مع المحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من أي تلوث بيئي وبصري، ودراسة المدد الزمنية للاستثمار ، والتنسيق في تسويق المواقع التي يتم الاتفاق على طرحها وفق الأنظمة والتعليمات.