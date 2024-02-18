أمير جازان يشهد توقيع اتفاقية للبرامج التأهيلية والاستشارات الأسرية لنزلاء السجون بالمنطقة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية السجون وجمعية “مرفأ” للخدمات الأسرية بالمنطقة، من أجل توفير المكان المناسب لتنفيذ البرامج التأهيلية، وترشيح النزلاء والنزيلات الملتحقين بالبرنامج وتقديم الدورات والاستشارات الأسرية لهم ولأسرهم في إصلاح ذات البين وحل المشكلات الزوجية والأسرية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير السجون بمنطقة جازان اللواء الدكتور شائع بن سعد القحطاني، ورئيس جمعية “مرفأ” للخدمات الأسرية عبدالعزيز بن محه صحفي، وبحضور وكيل الإمارة المساعد للحقوق سعيد الخنفري.

وأشاد سموه بما احتوته بنود مذكرة التعاون التي تساعد على حل المشكلات الزوجية والأسرية، ووضعها على قائمة إصلاح وتأهيل النزلاء والنزيلات، ودمجهم مع المجتمع بصورة طبيعية، حاثاً الطرفين على أهمية مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق بنود هذه المذكرة.