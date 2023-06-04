أمير جازان يطلع على إجراءات تشغيل المدارس في المحافظات الحدودية

المناطق_واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، على إجراءات تشغيل عدد من المدارس في المحافظات الحدودية التابعة للمنطقة ؛ بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لأبنائها من الطلاب والطالبات بتلك المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه في الإمارة اليوم، بقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري، واللواء الركن فلاح الشهراني نيابة عن قائد قوة جازان، ومدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدكتور عويد بن مهدي العنزي ، ومدير تعليم جازان ملهي بن حسن عقدي ، ومحافظي المحافظات الحدودية.

واستعرض الاجتماع ، مدى توفير معدلات الأمان والسلامة العالية بالمدارس المراد إعادة تشغيلها، وتحقيقها لأعلى مستويات الجودة ، وأعمال الصيانة والوقت المحدد لانتهائها، وجاهزيتها، وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية بها.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد الشمراني.