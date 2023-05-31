أمير جازان يطلع على مهام المدينة الاقتصادية الخاصة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي.

واستمع سموه خلال اللقاء، لشرح عن المدينة الاقتصادية الخاصة بجازان والأهداف والمهام المناطة بها للإسهام في الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين التنوع الاقتصادي ، وتحسين الأنظمة واللوائح وتسهيل تجربة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان.

كما اطلع على الجهود المبذولة من قبل القائمين على المنطقة الاقتصادية الخاصة والعمل على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وجعلها مركزاً لوجستياً رئيساً يسهم في سهولة الوصول الى البحر الأحمر من خلال مبادرة الحزام والطريق الصينية ، مع قرب المدينة من السوق الافريقية ، وتعزيز وخلق وظائف مستدامة ونوعية لأبناء المنطقة والوطن بوجه عام.

ونوه سمو أمير جازان بجهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لدعم اقتصاد وتنمية المنطقة من خلال المشاريع النوعية، مشدداً على أهمية تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية في المنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة للقطاعين الصناعي والاقتصادي.

حضر اللقاء وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للتنمية الدكتور عيسى البناوي.