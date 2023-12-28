أمير جازان يطلق فعاليات مهرجان “عذق4” للذرة الرفيعة والنباتات العطرية بضمد

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، حفل افتتاح فعاليات مهرجان “عذق” الرابع للذرة الرفيعة والنباتات العطرية، وذلك بالحديقة العامة بمحافظة ضمد.

وافتتح سموه المهرجان الذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بالتعاون مع محافظة ضمد وبلدية المحافظة، ثم تجول والحضور بالمعرض الزراعي الذي يشارك فيها 55 مزارعاً يعرضون فيه منتجات ومعروضات تحاكي تاريخ الزراعة قديماً، ويعرف بجهود وزارة البيئة والمزارعين في المحافظة على زراعة الذرة وطرقها ومواسمها، وموسم الخضير وهو موسم قطف حبوب الذرة الخضراء الطرية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية، إلى جانب مشاركة الإدارات الحكومية التي تُعرِّفُ المزارعين والزوَّارَ ببرامج الدعم والخِدْمَاتِ المقدمةِ لتنمية الزراعة واستدامتها بالمنطقة.

واستمع سمو أميرِ جازان وسمو نائبِه خلال الجولة إلى شرح من محافظ ضمد الدكتور خفير العمري، عن المهرجان الذي يهدف إلى استثمار إمكانات منطقة جازان الزراعية، ودعم المزارعين، وإبراز المقومات السياحية للمنطقة، واستغلال منتجاتها الزراعية في تنمية الحركة السياحية الزراعية والإسهام في إثراء التجربة السياحية المحلية.

واطّلع سموُّهما على مشاركة الجهات الأخرى والعديد من الجمعيات التعاونية والخيرية ومشاركة المزارعين والجهات غير الربحية.

حضر الافتتاح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، و وكيل إمارِ منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصَّقر, ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة محمد بن علي آل عطيف، وأمين منطقة جازان يحي الغزواني، ورئيس بلدية ضمد عبدالمجيد مذكور، وعدد من المسؤولين.