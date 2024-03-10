أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا سموه الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يبقيه ذخراً للوطن وعوناً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

كما رفع أمير منطقة جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيده أعواماً عديدة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.