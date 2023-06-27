أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.

وقال: ” يسعدني ويشرفني بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لكم – أيدكم الله – باسمي ونيابة عن أهالي منطقة جازان التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيده عليكم أعواماً عديدة وأنتم بأتم صحة وعافية، وأن يبقيكم ذخراً للوطن وعوناً للإسلام والمسلمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة”.

ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله- ، بهذه المناسبة السعيدة، بأصدق التهاني والتبريكات ، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على سموه أعواماً عديدة ، وأزمنة مديدة.

كما رفع سمو أمير منطقة جازان، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، سائلاً الله تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.