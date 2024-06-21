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أمير جازان يوجه بالتحقيق بحادثة تسمم أبوعريش

21 يونيو 2024 - 2:23 صباحًا
الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان

المناطق_جازان

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة التسمم في محافظة أبوعريش، مع التأكيد على الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وأكد أمير جازان على ضرورة تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المطاعم والمنشآت التي تزاول نشاط بيع المواد الغذائية في جميع محافظات المنطقة ومدينة جيزان.

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وشدد على تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تهاونه وتسببه في حالات التسمم، حفظاً لسلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والرفع بالنتائج بشكل عاجل.

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21 يونيو 2024 - 2:23 صباحًا
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