أمير جازان يُدشّن الهوية البصرية وروزنامة فعاليات شتاء جازان 24

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس اللجنة العليا لمهرجان شتاء جازان 24 اليوم, الهوية البصرية وروزنامة الفعاليات للعام الحالي، بحضور أمين منطقة جازان المشرف العام على المهرجان المهندس يحيى بن جابر غزواني، ومدير وأعضاء اللجنة التنفيذية.

واستمع سموه لشرح مفصل من المدير التنفيذي للمهرجان المهندس محمد الأحمري عن الفعاليات التي ستقام خلال المهرجان التي تزيد عن 60 فعالية متنوعة بين الترفيهية والرياضية والثقافية، تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتأتي مواكبةً لما تشهده المنطقة من إقبال المستثمرين ورواد الأعمال.

ونوه سمو أمير منطقة جازان بأهمية المهرجانات في الترويج للمنطقة سياحياً واقتصادياً، من خلال الاستثمار الأمثل للميز النسبية التي تتميز بها بمكونها الطبيعي والتنوع المناخي، داعياً لتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على توحيد الجهود وتهيئة كافة المواقع لاستقبال الزوار من داخل وخارج المنطقة.