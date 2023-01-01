أمير حائل: العمق التاريخي لحائل يمتد لـ 350 ألف سنة (فيديو)

تحدث صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز،أمير منطقة حائل، عن العمق التاريخي للمنطقة، والذي يصل إلى 350 ألف عام.

وقال صاحب السمو الملكي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الراصد: “حائل وطن يقدم حائل بنسخة عمرها 350 ألف سنة، وهذا عمق تاريخي، فهناك بعض الأمم لم تتجاوز الـ 300 عام، وتقدم نفسها وكأنها ورثت أدم عليه السلام”.

وأضاف: “بمشيئة الله أطمح خلال أداءات ثقافية في ملتقى حاتم الطائي، ولكني أطمح من جهات معنية على مستوى الثقافة والسياحة، وأن يكون هناك على مستوى الإعلام أن يكون هناك منابر ومسارح وأداء عمل لملحمة ثقافية”.

وأشار، وحائل لديها الكثير والكثير، فهي مدينة عندما نذكر مدينة ألف ليلة وليلة أتذكر حائل دائمًا.

فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: العمق التاريخي لحائل يمتد لـ 350 ألف سنة ونطمح من الجهات المعنية تجسيد ملاحم ثقافية تحتضنها المنطقة#الراصد pic.twitter.com/Ti7yOxt7VU — الراصد (@alraasd) January 1, 2023

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