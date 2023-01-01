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أمير حائل: العمق التاريخي لحائل يمتد لـ 350 ألف سنة (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 1 يناير 2023 - 9:17 مساءً

تحدث صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز،أمير منطقة حائل، عن العمق التاريخي للمنطقة، والذي يصل إلى 350 ألف عام.

وقال صاحب السمو الملكي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الراصد: “حائل وطن يقدم حائل بنسخة عمرها 350 ألف سنة، وهذا عمق تاريخي، فهناك بعض الأمم لم تتجاوز الـ 300 عام، وتقدم نفسها وكأنها ورثت أدم عليه السلام”.

وأضاف: “بمشيئة الله أطمح خلال أداءات ثقافية في ملتقى حاتم الطائي، ولكني أطمح من جهات معنية على مستوى الثقافة والسياحة، وأن يكون هناك على مستوى الإعلام أن يكون هناك منابر ومسارح وأداء عمل لملحمة ثقافية”.

وأشار، وحائل لديها الكثير والكثير، فهي مدينة عندما نذكر مدينة ألف ليلة وليلة أتذكر حائل دائمًا.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 1 يناير 2023 - 9:17 مساءً
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