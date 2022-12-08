أمير حائل : فائض الميزانية هذا العام أكد حنكة القيادة والعمل التكاملي بين كل المؤسسات الحكومية

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رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي ومسؤولي المنطقة، الشكر والامتنان لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – أيدهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2023م، وما حملته من بشائر الخير من دعم لمشاريع التنمية وتحقيق فائضاً هذا العام.

وأشار سموُّه – في تصريح لوكالة الأنباء السعودية – إلى أن تحقيق الميزانية فائض يصل إلى 16 مليار ريال هو نتاج حنكة القيادة والتخطيط والعمل التكاملي بين كل المؤسسات الحكومية، وللنتائج الكبيرة التي تحققت بالفعل ضمن مسارات، تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، والضبط المالي، وتمكين القطاع الخاص ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، مبيناً أن ضخامة حجم الإنفاق البالغ 1.114 ترليون ريال سينعكس على المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكومية، وتسريع وتيرة العمل فيها، معرباً عن فخره بالتقدم المُلموس في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

ونوه سمو أمير منطقة حائل، بمرتكزات أساسية قامت عليها الميزانية أهمها تنمية الإنسان السعودي وتلبية احتياجاته، والعمل على تحقيق تطلعاته وآماله والمضي قدماً نحو تحقيق المستقبل المشرق بعون الله، داعياً المولى القدير أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة وأن يديم على البلاد الأمن والأمان والرخاء، وأن يبقى هذا الوطن شامخاً بقيادته وأبنائه.