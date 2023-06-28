أمير حائل ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بالإمارة اليوم، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك من المسؤولين والمواطنين يتقدمهم رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمعاً من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وبادلهم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على أبناء المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ورفع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة للقيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك، منوهاً بالجهود القائمة خلال حج هذا العام, سائلاً أن يجعل ما يقومون به ولاة الأمر – حفظهم الله – لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موازين أعمالهم.

ونقل سموه تهنئة وتحيات القيادة الحكيمة لأهالي المنطقة بهذه المناسبة، مؤكداً مبدأ التلاحم الذي تسير عليه بلادنا المباركة عبر منهجيتهافي الشريعة الإسلامية السمحة وما تمثله هذه اللقاءات من شعور وطني يبعث في النفوس السعادة.

من جهتهم قدّم مديرو القطاعات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة، التهنئة لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه بهذه المناسبة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، مباركين النجاحات التي تتحقق للوطن واللحمة القوية، منوهين بتكامل الخدمات والتنظيم الأمني خلال حج هذا العام مما سهل أداء الحجاج لنسكهم بيسر وسهولة.

حضر الاستقبال مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي وعدد من المسؤولين.