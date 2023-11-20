أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الطوب في وفاة فقيدتهم

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، العزاءَ لأسرة الطوب في وفاة فقيدتهم حصة بنت إبراهيم الطوب رحمها الله.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سمو أمير المنطقة اليوم لمنزل أسرة الفقيدة وكان في استقباله أمين المنطقة السابق المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم الطوب, سائلاً المولى القدير بأن يتغمدَها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

فيما بعثَ سموُّ نائب أمير المنطقة برقيةَ عزاء لأشقاء وأبناء الفقيدة وأسرتها، داعياً الله بأن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

من جهته عبر الطوب عن شكره لسمو أمير منطقة حائل، ولسمو نائبه، على تعزيتهما التي خفَّفت المصاب الجلل، داعياً الله بأن يجعل ما قاما به في ميزان حسناتهما، وأن يكتب لهما الأجرَ والثوابَ وأن يتغمدَ الفقيدة بواسع رحمته وفسيح جناته.