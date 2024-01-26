أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة ابن ناهس في وفاة فقيدهم بركات

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، العزاء لأسرة ابن ناهس في وفاة فقيدهم بركات بن ناهس بن براك – رحمه الله -.

جاء ذلك خلال زيارة عزاء لسمو أمير المنطقة إلى منزل أسرة الفقيد اليوم, وكان في استقباله شقيق الفقيد فهد بن ناهس بن براك وأبناء الفقيد وأقاربه، سائلاً الله أن يتغمدَه بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأجرى سمو نائب أمير المنطقة اتصالاً هاتفياً بشقيق الفقيد فهد بن ناهس، داعياً الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهته أعرب ابن ناهس عن شكره لسموِ أمير منطقة حائل وسمو نائبه على تعزيتهما التي خفَّفت المصاب، داعياً الله أن يجعل ما قام به سموُّهما في ميزان حسناتهما، وأن يكتب لهما الأجرَ والثواب، وأن يتغمدَ الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته إنه سميع مجيب.