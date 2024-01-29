أمير حائل يتسلم التقرير السنوي لأعمال وخدمات الجوازات بالمنطقة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, التقرير السنوي لأعمال وخدمات الجوازات بالمنطقة لعام 2023م.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم, مدير جوازات المنطقة العميد عبدالرحمن بن عبدالكريم العوده.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لرجال الجوازات في سبيل تقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم بمتابعة من سمو وزير الداخلية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الجوازات بالمنطقة.

فيما أكد العميد العوده حرصه وجميع منسوبي جوازات المنطقة, على كل ما يسهم في رفع مستوى الأداء في منظومة العمل والخدمات.