أمير حائل يتسلم التقرير السنوي للإدارات الحكومية والأهلية بسميراء للعام 2023

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , التقرير السنوي للإدارات الحكومية والأهلية بمحافظة سميراء للعام 2023.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم , محافظ سميراء عمر بن مزيد الزبن، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي سميراء الرياضي بمناسبة حصول النادي على كأس بطولة منطقة حائل لكرة القدم.

وأشاد سموه بالدعم غير المحدود من الدولة لأبناء الوطن، والجهود المبذولة لخدمة أهالي المحافظة، مشددًا على مواصلة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم بالمحافظة، مهنئاً منسوبي النادي على تحقيقهم هذا الإنجاز، ومتمنيًا لهم المزيد من التوفيق والتقدم.

فيما ثمن محافظ سميراء لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه , متابعتهما الدائمة واهتمامهما لكل ما من شأنه خدمة وتطوير المحافظة.