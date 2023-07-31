أمير حائل يتسلّم التقرير السنوي الـ59 ‏لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التقرير السنوي الـ59 لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة للعام المالي 1443/ 1444هـ .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, مدير فرع الصندوق بالمنطقة سامي العفنان.
ونوّه سمو أمير حائل خلال اللقاء بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتنمية الزراعية المستدامة والحرص على تنويع القاعدة الاقتصادية للوطن, مشيداً بجهود العاملين بالصندوق وإنجازاتهم.
من جهته قدم العفنان شرحاً عن جهود الصندوق خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن التقرير يبين حجم القروض الزراعية وعدد المشروعات التي تم تمويلها عبر الصندوق في المنطقة.