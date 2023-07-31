أمير حائل يتسلّم التقرير السنوي الـ59 ‏لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التقرير السنوي الـ59 لصندوق ‏التنمية الزراعية بالمنطقة للعام المالي 1443/ 1444هـ .‏

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, مدير فرع ‏الصندوق بالمنطقة سامي العفنان.‏

ونوّه سمو أمير حائل خلال اللقاء بدعم خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -‏حفظهما الله- للتنمية الزراعية المستدامة والحرص على تنويع ‏القاعدة الاقتصادية للوطن, مشيداً بجهود العاملين بالصندوق ‏وإنجازاتهم.

من جهته قدم العفنان شرحاً عن جهود الصندوق خلال العام الماضي، ‏مشيراً إلى أن التقرير يبين حجم القروض الزراعية وعدد ‏المشروعات التي تم تمويلها عبر الصندوق في المنطقة.‏