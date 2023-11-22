أمير حائل يدشن مهرجان ومعرض تسويق منتجات ‏الثروة الحيوانية ‏بالمنطقة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل اليوم، مهرجان ومعرض تسويق منتجات الثروة الحيوانية‏ الذي ينظمه فرع وزارة البيئة ‏بالمنطقة، بمشاركة عدد من الجهات ‏الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية ‏المتخصصة بالمنتجات الحيوانية، بحضور مدير الفرع الدكتور ‏فهد الحسني ومدير الإدارة العامة للإنتاج الحيواني الدكتور العربي ‏العميم، ويستمر 4 أيام، وذلك بقاعة التميز.

واطلع سموه على أجنحة المهرجان ومعرض تسويق منتجات الثروة ‏الحيوانية واستمع لشرح عن إنتاج الجهات المشاركة في المعرض, كما زار قاعة الأسر المنتجة التي تشارك في عرض منتجاتها المرتكزة ‏على الثروة الحيوانية وغيرها.‏

ويهدف المهرجان إلى التعريف بمنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة, ‏بالإضافة إلى توفير منافذ بيع إلكترونية متعددة، وفرص عمل متنوعة ‏للمجتمع المحلي ، وتوعية المزارع والمستهلك بالثروة الحيوانية ، وكيفية ‏المحافظة عليها والاستفادة منها بصورة صحيحة ، وإبراز الإنتاج ‏الأسري وتسويقه وتحقيق الاستدامة.‏

وعد الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح صحفي, هذه المعارض ‏والمهرجانات بوابة للدعم والتعريف بمنتجات وقدرات أبناء وبنات الوطن‏، مشيراً إلى أهمية مبادراتهم نحو استثمار كل الفرص الصناعية لتحويل ‏منتجات الثروة الحيوانية إلى أعمال متميزة، منوهاً بدعم خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – ‏حفظهما الله – لمالكي الثروة الحيوانية والعاملين في تسويقها وتسويق ‏منتجاتها ومشتقاتها بمتابعة وحرص من معالي وزير البيئة والمياه ‏والزراعة.‏

ونوه بجهود فرع الوزارة بالمنطقة وتعاون وتكاتف الجميع من ‏أجل نجاح وتميز الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي تقام في حائل.

‏وأشاد سموه في ختام جولته بصاحب مشروع قاعة التميز وما قام به ‏من جهود وأعمال جعلت من الموقع موقعاً جاذباً ومتميزاً، متطلعاً ‏لمبادرات له ولرجال أعمال المنطقة في مواقع أخرى بالمنطقة، لاسيما أن ‏حائل تزداد جمالاً بمبادرات وأعمال رجال الأعمال والمستثمرين.‏