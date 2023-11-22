أمير حائل يدشن مهرجان ومعرض تسويق منتجات ‏الثروة الحيوانية ‏بالمنطقة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، مهرجان ومعرض تسويق منتجات الثروة الحيوانية الذي ينظمه فرع وزارة البيئة بالمنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية المتخصصة بالمنتجات الحيوانية، بحضور مدير الفرع الدكتور فهد الحسني ومدير الإدارة العامة للإنتاج الحيواني الدكتور العربي العميم، ويستمر 4 أيام، وذلك بقاعة التميز.
واطلع سموه على أجنحة المهرجان ومعرض تسويق منتجات الثروة الحيوانية واستمع لشرح عن إنتاج الجهات المشاركة في المعرض, كما زار قاعة الأسر المنتجة التي تشارك في عرض منتجاتها المرتكزة على الثروة الحيوانية وغيرها.
ويهدف المهرجان إلى التعريف بمنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة, بالإضافة إلى توفير منافذ بيع إلكترونية متعددة، وفرص عمل متنوعة للمجتمع المحلي ، وتوعية المزارع والمستهلك بالثروة الحيوانية ، وكيفية المحافظة عليها والاستفادة منها بصورة صحيحة ، وإبراز الإنتاج الأسري وتسويقه وتحقيق الاستدامة.
وعد الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح صحفي, هذه المعارض والمهرجانات بوابة للدعم والتعريف بمنتجات وقدرات أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أهمية مبادراتهم نحو استثمار كل الفرص الصناعية لتحويل منتجات الثروة الحيوانية إلى أعمال متميزة، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لمالكي الثروة الحيوانية والعاملين في تسويقها وتسويق منتجاتها ومشتقاتها بمتابعة وحرص من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة.
ونوه بجهود فرع الوزارة بالمنطقة وتعاون وتكاتف الجميع من أجل نجاح وتميز الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي تقام في حائل.
وأشاد سموه في ختام جولته بصاحب مشروع قاعة التميز وما قام به من جهود وأعمال جعلت من الموقع موقعاً جاذباً ومتميزاً، متطلعاً لمبادرات له ولرجال أعمال المنطقة في مواقع أخرى بالمنطقة، لاسيما أن حائل تزداد جمالاً بمبادرات وأعمال رجال الأعمال والمستثمرين.