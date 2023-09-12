أمير حائل يدشّن خدمة جديدة لإمارة المنطقة تتمثل في اعتماد البطاقة الخاصة لمنسوبيها في تطبيق “توكلنا خدمات”

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بمقر الإمارة اليوم، بحضور وكيل إمارة المنطقة عادل آل الشيخ ، ومساعد مدير مركز المعلومات الوطني لشؤون وزارة الداخلية عبدالمحسن المطيري ، ومساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا صالح سالم مصيباح , خدمة جديدة لموظفي ومنسوبي إمارة المنطقة على تطبيق (توكلنا) ، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا ” ، التي تتيح بطاقة العمل الخاصة بمنسوبي الإمارة في المحفظة الرقمية بتطبيق “توكلنا خدمات”، كأول إمارة تعتمد البطاقة في التطبيق، لتُمكن منسوبي الإمارة من استعراض البطاقة بالمحفظة.

وستسهم هذه الخطوة في زيادة موثوقية البطاقة الرقمية للموظف، والتحقق الآلي من بيانات البطاقة في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية للوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تكون التعاملات فيها رقمية، وتتم بكل يسر وسهولة .

وقال سموه ” إن ابن الوطن هو المحور الأساسي في تطور مناطق المملكة في مختلف المجالات ، بفضل من الله ، ثم بدعم القيادة الحكيمة ، والتمكين الذي يجده شباب الوطن .

ونوه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتطوير إمارات المناطق ، بمتابعة وتوجيه من سمو وزير الداخلية ، مبدياً سروره بهذا المنجز كأول إمارة في إمارات مناطق المملكة تطلق هذه الخدمة لموظفيها ، مشيداً بالروح العملية المخلصة لإمارة المنطقة والعمل الدؤوب لوكيل الإمارة وزملائه الذين يتفانون في خدمة مراجعي الإمارة ويعملون في تطوير الأداء إلى الأفضل ، معرباً عن شكره لمعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومساعديه ولكل من أسهم في إطلاق هذه الخدمة .

الجدير بالذكر أن تدشين سمو أمير منطقة حائل بطاقة العمل الخاصة بمنسوبي الإمارة في المحفظة الرقمية بتطبيق “توكلنا خدمات” يأتي ثمرة توجيهات سموه خلال استقباله مؤخرًا بمقر الإمارة بحائل معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي ، وذلك لتعزيز التعاون بين الإمارة وسدايا بالتزامن مع ما تشهده المملكة من نهضة تنموية كبرى في مجالات التحول الرقمي وتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والذي كان له دور فاعل في تطور مستوى الخدمات التي تقدم في مختلف القطاعات.