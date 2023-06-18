أمير حائل يرعى جائزة تعليم المنطقة للأداء التعليمي والإداري المتميز للعام 1444هـ

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بمقر غرفة حائل اليوم , حفل جائزة تعليم حائل للأداء التعليمي والإداري المتميز للعام 1444 هـ ، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله البليهد ، وعدد من مديري الإدارات الحكومية.

وقال سموه ” إن مستقبل شباب الوطن تستطيع أن تقرأه من خلال جهود التعليم المبذولة المتميزة التي سيكون خلالها المستقبل متميزاً لأجيالنا القادمة ( شباب وشابات ) ” ، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للعلم والتعليم ، بمتابعة معالي وزير التعليم ، مشيراً إلى أهمية الجوائز في تحفيز المتميزين ووصولهم إلى أعلى المستويات ، حاثاً المعلمين والمعلمات على مضاعفة الجهود والغرس في عقول الناشئة مفاهيم المواطنة والمسؤولية وصدق الانتماء للوطن وشغف العلم والتفوق .

وكان الحفل المعد لهذه المناسبة قد بدأ بالسلام الملكي ، ثم آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الدكتور البليهد كلمة قدم خلالها شكره لأمير المنطقة لرعاية حفل هذه الجائزة ، مشيداً بالجائزة وأهدافها وانعكاسها على تطوير الممارسات التعليمية والإدارية، مؤكداً أنها خير حافز لكل منسوبي تعليم حائل لمواصلة الأداء الفاعل وصولاً لمستوى التميز، حاثاً جميع منسوبي ومنسوبات التعليم على العمل تجاه تحقيق التميز.

إثر ذلك قُدم عرض مرئي عن الجائزة، فيما ألقى مدير مركز التميز بتعليم حائل الدكتور طلال السلمان كلمة أشاد فيها بالإقبال الذي شهدته الجائزة، وعمل مركز التميز على مؤشرات ترتبط برؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أنه أضيف مؤخراً مؤشر التطوع ليستهدف المؤشر الطالب محور العملية التعليمية والمعلم مقدم الرسالة التعليمية ،والمدرسة التي هي الضابط للعملية التعليمية.

بعد ذلك قدم عرض عن مؤشرات نتائج جائزة تعليم حائل ، وعن فئات الجائزة التي أوجدت من أجل تنافس الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ، وإدارات المدارس والموظفين في الكادر الإداري، سعياً إلى رفع كفاءة الأداء، وتطوير مستوى منسوبي التعليم لتحقيق مستوى أفضل في الميدان التعليمي من خلال نشر ثقافة التميز بالأداء.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة حائل الفائزين والفائزات بالجائزة، كما كرم المساهمين بنجاح الحفل غرفة حائل والراعي الرسمي عبدالله السلطان وأبنائه، وشركة مياه آبار حائل.