أمير حائل يرعى حفل افتتاح المرحلة النهائية لأولمبياد آبار للرياضة المدرسية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز, أمير منطقة حائل, في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل, اليوم, حفل افتتاح المرحلة النهائية لأولمبياد آبار للرياضة المدرسية، التي تنظمها شركة مياه آبار حائل بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة وفرع وزارة الرياضة.

كما دشن سموه المراسم الأولمبية التي تستهدف الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية كافة بمجموع 650 مدرسة، حيث يتنافس الطلاب والطالبات في رياضة كرة القدم الصالات والسباحة وألعاب القوى والشطرنج والرياضات الإلكترونية.

إثر ذلك أجريت مراسم القرعة للفرق المشاركة وانطلاق الشعلة الأولمبية لتجوب أنحاء المنطقة.

وأشاد سمو أمير حائل بتكامل الجهود بالمنطقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منوهاً بالدور الذي يقوم به رجال الأعمال عواد الرضيمان، وشركة مياه آبار حائل، وحرص وتفاعل تعليم حائل وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة، متمنياً التوفيق للطلاب والطالبات وتقديم مستويات متميزة تبرز مواهبهم.