أمير حائل يرعى حفل الملتقى الأول لحفظ النعمة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم, حفل اختتام ملتقى حفظ النعمة 2023م الأول على مستوى المملكة، الذي نظمته أمانة المنطقة في فندق ملينيوم حائل.

وقُدم في بداية الحفل عرض تعريفي عن مفهوم حفظ النعمة، ثم ألقى أمين مؤسسة حفظ النعمة الأهلية المهندس عبدالله بن سعيد كلمة ثمن فيها لسمو أمير حائل دعمه لمثل هذه الملتقيات ودورها في تأطير أعمال حفظ النعمة، مستعرضاً أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى.

إثر ذلك, شهد سمو أمير حائل مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، حيث جاءت المذكرة الأولى لإنشاء بنك حائل للطعام التي تبنى فكرتها رئيس نادي الطائي تركي الضبعان من خلال إنشاء بنك حائل للطعام في المنطقة والمحافظات التابعة لها، والاستفادة من فوائض الطعام وحوكمة الأعمال التشغيلية والإجرائية بالمنشأة الجديدة، ومثل أمانة المنطقة في توقيع المذكرة أمينها المهندس سلطان الزايدي، المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة مثلها أمينها العام المهندس عبدالله بن سعيد، فيما مثل نادي الطائي الرئيس التنفيذي بدر السويدي.

وجاءت مذكرة التفاهم الثانية لتمكين 500 متطوع في أعمال حفظ النعمة بين كل من أمانة المنطقة والمؤسسة الأهلية لحفظ النعمة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة الخاصة بمنصة العمل التطوعي بالمملكة ومثلها ياسر الدوش, فيما جاءت مذكرة التفاهم الثالثة لتدريب 100 متطوع على أعمال حفظ النعمة من كل من أمانة المنطقة والمؤسسة الأهلية لحفظ النعمة وشركة قولدنر الغذائية المتخصصة في مجال الأطعمة وتصنيعها وتغليفها، ويمثلها مالكها فارس الصنهات.

وفي الختام كرم سموه المشاركين في الملتقى، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة، وحرص واهتمام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والجهات ذات العلاقة لنجاح مثل هذه الملتقيات ذات الأثر الاجتماعي والخيري والتنظيمي الذي سينعكس بالإيجاب على المجتمع بعون الله، مشيداً بالروح المسؤولة والتكاملية بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة كافة وحرص أمانة المنطقة وشركائها وكل المتطوعين على الإسهام في أداء دور خدمي في المجتمع والمنطقة والوطن.