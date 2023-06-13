أمير حائل يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمقر غرفة حائل اليوم، حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، بعدها قُدم عرض مرئي بعنوان “قصة تفوق”.

بعد ذلك ألقى الدكتور البليهد كلمة الإدارة رحب فيها بسموه، مؤكداً أن إدارة التعليم تحتفل بالمتفوقين وما حققوه من خطوات في بناء مستقبلهم و مستقبل الوطن ، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وما تقدمه وزارة التعليم من التسهيلات وتذليل الصعوبات ، منوهاً أن هذا التكريم ‏يضم أسر الطلاب المتفوقين الذين يسهمون في تحقيق التكامل بين البيت والمدرسة ، كما يمتد كذلك ليشمل مديري مدارسهم ومعلميهم والموجهين الطلابيين الذين يشاهدون هذا اليوم حصاد جهودهم .

إثر ذلك قدم أوبريت بعنوان “فخر الأمم”، ثم ألقى سمو أمير منطقة حائل كلمة بهذه المناسبة قال فيها: نسعد هذه الليلة بكم أبنائي المتفوقين ويسعد بكم وطنكم فأنتم نجوم المستقبل، اليوم أنتم عنوان للتفوق، وبإصراركم سيكون الوطن متفوقاً، أتيت اليوم مباركاً لكم ولأسركم ومباركاً لوطنكم بكم ‏الذي يعدكم كنزا من كنوزه فبكم تقوم الأمم وترقى، وأوصيكم ” بأن تجعلوا الأدب زادكم والعلم ملحاً له”، ورسالتي لأولياء الأمور ليس من المهم ما تتركوه لأبنائكم ‏بقدر ما هو مهم ما تتركوه في داخل أبنائكم، ‏سائلاً الله لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية حتى يكونوا ‏محوراً في كل منحى لهذا الوطن ‏الذي يرقى في سماء الكون بقدرة المولى القدير ثم بأبنائه وسواعدهم ‏ومثابرتهم على تحقيق النجاحات ‏التي تليق بهذا الوطن”.

وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد شركاء النجاح والمتفوقين، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.