أمير حائل يرعى غداً انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي، ، غداً انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19.

وتشكل هذه الانطلاقة الجولة الأولى لموسم 2023 من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” للاتحاد الدولي للسيارات “فيا”، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط “باخا” التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي، بتنظيم وزارة الرياضة بتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.

وتضم هذه النسخة من رالي حائل تويوتا الدولي 2023 قائمة مشاركة 64 سيارة، و31 دراجة نارية، و8 درّاجات رباعية العجلات “كوادز” في قسم الدرّاجات النارية، وذلك من خلال مسافة إجمالية بلغت 486 كيلو متراً، مقسمة على مرحلتين الأولى يوم الجمعة القادم من (جبة – قناء)، والثانية في اليوم التالي من (شوط – الفرحانية).