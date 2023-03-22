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أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس 2023 - 8:18 مساءً

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

 

وسأل سموه المولى القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.

 

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله جلّ وعلا أن يوفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس 2023 - 8:18 مساءً
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Waleed

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