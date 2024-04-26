أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

وأكد سموه أن صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 للعام 2023 التي وضعها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – يظهر بأرقامه وإنجازاته المشاهدة رؤيا العين مدى تحقق مستهدفات الرؤية في عامها الثامن واستمرار ذلك قدمًا إلى الأمام، مضيئة طريقًا جديدًا ينمو فيه الوطن والمواطن، ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة.

ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بما يوليه سمو ولي العهد – حفظه الله – من اهتمام كبير بملفات تنموية شاملة انعكست على تحقيق أرقام قياسية في إرادات الدولة ومشاريعها وخططها الطموحة بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المملكة تتبوء مكانة دولية عالمية متميزة وتسير بخطط التنمية والنماء بتصاعد متسارع وهذا يجعل التفاؤل مضاعفاً نحو مستقبل أفضل وأجمل بعون الله، سائلاً سموه المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على البلاد الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.