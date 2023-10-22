أمير حائل يزور أول أكاديمية ومربط مرخص من الاتحاد السعودي للفروسية بالمنطقة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، أول أكاديمية ومربط مرخص من الاتحاد السعودي للفروسية ووزارة الرياضة لجمال الخيل العربية الأصيلة في منطقة حائل والمناطق الشمالية.

وعند وصول سموه كان في استقباله صاحب أكاديمية ومربط الطائي طلال بن سليمان اليحيا واخوانه.

وتجوّل سموه على مرافق أكاديمية ومربط الطائي، مطلعاً على قسم الإنتاج وقسم التدريب وقسم استعراض الخيل.

من جهته تحدث اليحيا عن بداية أعمال الأكاديمية التي انطلقت قبل نحو عام خصصت معظم برامجها للنساء والأطفال لتعليمهم فن ركوب الخيل وقفز الحواجز ورمي السهام، مؤكداً حرصه على أن تتحول الأكاديمية خلال قدوم الزائرين إلى رحلة أسبوعية ممتعة، من خلال وجود المسطحات الخضراء والمساحات المخصصة للألعاب وغيرها من الخدمات التي قد يحتاج إليها الزوار والمرتادون، مثل الكوفيهات والمطاعم والمتاجر التموينية وغيرها، مشيراً إلى العديد من المشاركات الوطنية والاحتفالات المستمرة التي أقيمت في الأكاديمية والمربط وتعنى بإقامة الفقرات الثقافية والترفيهية للزائرين والزائرات.

كما أعلن مربط الطائي وجود فحول متاحة لأصحاب مرابط الخيول في منطقة حائل والجوف وتبوك مجاناً لخدمة الجميع وإيماناً بالدور التكاملي والتعاوني للحفاظ على السلالات النادرة، مؤكداً أن تربية الخيول العربية وترويضها في منطقة حائل هواية تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، حيث ترتبط بتاريخنا وتراثنا، وترمز للشجاعة والفخر والجمال والقوة والبطولة والأصالة، وتعزز ثقة محبي هذه الرياضة بأنفسهم وتساعدهم على تعلم الصبر والتحمل، فضلاً عن فوائد ممارسة الفروسية الصحية سواء على المستوى النفسي أو الجسدي، معرباً عن شكره لسموه على هذه الزيارة وهذا الاهتمام.