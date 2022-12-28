أمير حائل يزور مقر مهرجان الحمضيات بالمنطقة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، مهرجان الحمضيات الثاني المقام في أرض مركز خدمات المزارعين بالقاعد.

واطلع سموه على المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وأجنحة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للمهرجان وأركانها، كما قام بزراعة الشتلات، وشاهد منتجات حائل الزراعية وأحجامها وجودتها والتي تتميز بأحجامها الكبيرة على مستوى الإنتاج الزراعي.

بعد ذلك وضع حجر الأساس لمجمع الشيخ علي الجميعة المشتمل على عدد من المصانع الغذائية.

إثر ذلك رعى سموه الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة تخلله عرض مرئي عن المهرجان وأهدافه وتكريم لرجل الأعمال زياد بن علي الجميعه نظير ما قام به من دعم سخي للمناشط الزراعية والاقتصادية بالمنطقة ودعمه للمجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.

وأثنى سمو أمير حائل على جهود زياد الجميعة، وأبناء الوطن الذين يواصلون النهج الرائد والمتميز والوطني في خدمة وطنهم ومنطقتهم ومجتمعهم.

وفي الختام كرم سموه الجهات والأفراد المساهمين بنجاح المهرجان وفعاليات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل .

رافق سموه مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد، ورئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان.