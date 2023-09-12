أمير حائل يستقبل أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ ومسؤوليِّ القطاعات الحكومية وجمعا من المواطنين

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في قصر أجا اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ،ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ ، ومسؤوليِّ القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمعا من المواطنين، ومُعرِّفي القبائل بالمنطقة، وذلك خلال جلسة سموه الدوريّة.

وفي بداية اللقاء رحّب سموه بالحضور، مبينآ أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على هذه البلاد بقيادة حكيمة وشعب وفي ومجتمع مترابط ، متطرقاً للنجاحات الدولية للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، متناولاً الحضور الدولي المشهود لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند .

وتحدث سموه عن منطقة حائل ومشاريعها التنموية ، مشيداً بجهود وعمل كافة القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة للإسهام في تطورها وفق رؤية السعودية 2030، مؤكداً أن الجهود الماضية نجحت في تهيئة المنطقة لمرحلة المشاريع النوعية والمتميزة، مبدياً تفاؤله بتحقيقها في ظل هذه الرعاية الكريمة من هذه الدولة المباركة، مثنياً على دور المواطنين وتفاعلهم المثمر خلال هذه المرحلة من بناء مستقبل حائل القادم .

وتطرق سموه أثناء ذلك لجملة من الموضوعات والمشروعات التنموية والمشاركات المتميزة ومنها مشاركة أمانة المنطقة في معرض سيتي سكيب وعملها في تقديم المنطقة بالشكل اللائق ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتنمية وتطوير كافة مناطق المملكة .

وتسلّم سموه في ختام الجلسة إهداءً من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري، معرباً عن شكره لسموه وسمو نائبه على هذا الدعم المستمر والتمكين للطاقات بالمنطقة الذي سهل تحقيق مزيد من النجاحات المضاعفة بدعم القيادة الحكيمة وتكاتف وتعاون الجميع .