أمير حائل يستقبل أعضاء لجان مجلس الشورى المتخصصة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم ، أعضاء لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس محمد بن راشد الحميضي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة لدعم تنمية المناطق، وحرص أعضاء مجلس الشورى للتواصل مع مسؤولي المناطق للإسهام في مزيد من التطور والنماء ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يؤدية مجلس الشورى.

من جهته أكد الحميضي أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من التعاون المستمر والبناء بين مجلس الشورى ومختلف الجهات الحكومية لتحقيق التواصل والتنسيق والوقوف على كل ما من شأنه دعم العملية التنموية المستمرة والاستفادة من مخرجات هذه الزيارة والاجتماعات خلال مناقشة المجلس لتقارير الأجهزة الحكومية.

وكان وفد أعضاء لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس محمد بن راشد الحميضي ، قد عقد اليوم، اجتماعاً مشتركاً مع مديري الجهات الحكومية في منطقة حائل ، وذلك بقاعة الاجتماعات بإمارة المنطقة.

وقدم مسؤولو الأجهزة الحكومية التي شملت كلاً من جامعة حائل ، وأمانة المنطقة ، والإدارة العامة للتعليم، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية، والإدارة العامة للشؤون الصحية، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركة المياه الوطنية، وفرع هيئة التراث الوطني، وفرع هيئة، خلال الاجتماع نبذةً عن الأعمال والخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين في المنطقة ، واستعراض المشاريع التي يجرى تنفيذها، والمشاريع المستقبلية وخطط تنفيذها.

كما زار وفد أعضاء مجلس الشورى مركز الخدمات الشامل بمنطقة حائل ” إتمام” ، والتقى المدير العام للمركز المهندس خالد الجربوع، بحضور أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي.

وأوضح الجربوع, دور المركز الذي يعد مقراً لمقدمي الخدمات وطالبيهـا من قطاع الأعمال والأفراد والمطورين العقاريين، والشركات الخدمية ومالكي الأراضي البيضاء ، والخدمات التي يقدمها المركز كمراقبة وإدارة خدمات المدينة بطريقة فعالة ومركزية ليتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال خدمات البلدية والتنقل والأمن المجتمعي.

من جانب آخر, زار الوفد بعض من الأماكن التاريخية و الأثرية والتي لها دور أساسي في جذب السياحة للمنطقة ، لما لها من إرث تاريخي عميق ، حيث زار موقع “يا طب” ، و “مدينة فيد الأثرية”، و “حير سرور التراثي”, حيث كان في استقبال الوفد لدى وصوله إلى موقع” يا طب ” الأثري مدير فرع هيئة التراث بمدينة حائل الدكتور يحيى الفريدي.

واختتم الوفد جولته بزيارة شركة المراعي للوقوف على أهم مشاريعها التنموية والزراعية في المنطقة.