أمير حائل يستقبل أمين المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم, أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي.

واستمع سموه لإيجاز عن ما تم تنفيذه من برامج وفعاليات متنوعة وشاملة قدمتها أمانة المنطقة, وخصصت لمختلف فئات المجتمع من أبناء منطقة حائل وزوارها, وذلك خلال شهر رمضان المبارك وخلال عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى جهود مراقبي الخدمات وأبرز جهود الأمانة في تجميل الشوارع والميادين، وتقديم الهدايا والمسابقات المتنوعة للمواطنين والمقيمين والزوار.

ونوه سموه بالدعم المستمر من القيادة للقطاع البلدي بمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيداً بالدور الذي تقوم به أمانة المنطقة في تفعيل الحراك المجتمعي والثقافي والفني والتراثي من خلال فعاليات ممتدة ومتنوعة في مختلف المناسبات، متطلعاً لاستمرارية هذه الروح الإبداعية والمتميزة في شوارع وميادين حائل، ومنتزهاتها وحدائقها.