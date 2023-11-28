أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع ، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار.

ورحب سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بالمهندس المزروع، منوهًا بأهمية المشروعات الصناعية والخدمات اللوجستية، مؤكدًا الميز النسبية التي تتمتع بها المنطقة ودور مثل هذه المشروعات في توفير فرص العمل للأيدي الوطنية المؤهلة.

واطلع سموه على أبرز إنجازات برنامج رؤية السعودية ٢٠٣٠ لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والمبادرات المحورية لحائل ومدى حالة التقدم فيها.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية شرحًا عن البرنامج وأهم أهدافه، مستعرضًا آليات التعاون والعمل المستقبلي فيما يخدم تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .