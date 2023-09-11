أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمتاجر الشاملة “كارفور”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمتاجر الشاملة “كارفور” محمد العساف ، ومدير العلاقات بالشركة عبدالإله الشثري.

واطّلع سمو الأميرعبدالعزيز بن سعد على توجهات الشركة بالمنطقة من خلال افتتاح فرع لها، كما استعرض اللقاء إسهام الشركة في توطين الوظائف وتدريب الكوادر الوطنية.

من جهته، قدّم العساف شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل على ما يوليه من دعم واهتمام بالقطاع العام والخاص بهدف تمكينه والإسهام في فتح الفرص الوظيفية أمام الشباب.