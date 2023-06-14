أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, جولة القطاع غير الربحي التي تهدف إلى التعريف وتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خدمات التطوير في مجالات بناء القدرات، وإسناد الخدمات، والاستثمار الاجتماعي والتطوع.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، بحضور رئيس مجلس الجمعيات الاهلية بالمنطقة أحمد بن سعد الذيبان.

ونوه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع غير الربحي وتمكينه، مؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه، متمنياً التوفيق وتحقيق الأهداف المأمولة من هذه الجولة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح موجز عن جولة تطوير القطاع غير الربحي، وأهدافها للتعريف بالمركز وخدماته في مجال التطوير، وتمكين المستهدفين من المعارف المتعلقة بمجالات التطوير، وخلق شراكات جديدة بين المعنيين، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال ابتكار المبادرات لمواجهة تحديات الجمعيات الأهلية في المنطقة.