أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر عبدالجبار .

واطلع سموه خلال الاستقبال على آخر تطورات أعمال وبرامج الهيئة ومستجداتها في مجالات تنمية وتطوير المنطقة وفي تحفيز المستثمرين وتسويق الفرص الواعدة بالمنطقة.

ونوه سموه بالدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنمية وتطوير المناطق، مشيراً لأهمية الدور الذي تقوم به هيئة تطوير منطقة حائل ، مؤكداً أن المنطقة في ظل هذه الرعاية الكريمة مقبلة على نقلات تطويرية نوعية بعون الله.

من جهته أكد العبدالجبار حرصه ومنسوبي الهيئة على كل مايترجم توجيهات سموه ويحقق الفائدة للمنطقة وأبنائها.