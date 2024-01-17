أمير حائل يستقبل رئيس الجمعيَّة السُّعوديَّة لهواة اللاسلكي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه أمس ، صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن فيصل رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي.

ونوه سموه بما تحقق من نقلة نوعية في برامج الجمعية من خلالها مقرها بالمنطقة والبرامج والفعاليات المستقبلية التي تعمل عليها لتكن حائل وجهة للمهتمين بالفلك ورصد الكواكب والفعاليات المصاحبة ، مثنياً على جهود الجمعية ، متطلعاً إلى المزيد من الأنشطة والبرامج.

من جهته استعرض سمو رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي جانبًا من خطط وبرامج وفعاليات الجمعية بالمنطقة بالتعاون مع شركاء النجاح من الوزارات والهيئات والقطاع الأهلي والخاص، مؤكداً حرص الجمعية على إحياء فعاليات نوعية وجاذبة وعلى مدار العام بإذن الله .